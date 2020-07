Означени Кирбай у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї у Новим Вербаше внєдзелю, 26. юлия, означене швето Владимира Велького. По юлиянским календаре ше швето св. Владимира означує 28. юлия, а грекокатолїцка церква у Новим Вербаше и ноши мено того святителя.

Пре запровадзени позарядови стан у вербаскей општини и актуалну ситуацию вязану за зоперанє и гашенє епидемиї коронавирусу, храмове швето – Кирбай у церкви Святого Владимира того року означене лєм на уровню парохиї. Кирбайску Службу Божу служел парох нововербаски о. Иґор Вовк, а присуствовал коло 20-30 парохиянє котри и з тей нагоди випочитовали шицки предписани мири защити.

По словох пароха о. Вовка, то першираз же ше Кирбай означує на таки способ, без присуства преосвященого владики кир Георгия Джуджара, священїкох, часних шестрох и госцох зоз других парохийох.

– Ми, як християнє, мушиме вериц и модлїц ше. Гоч епидемия и вирус присутни коло нас, мушиме и помагац тим котри хори. Нє шмеме поклєкнуц духовно и мушиме мац виру – визначел у казанї о. Вовк.

