Можеме мац и квалитет, и квантитет

Менши и стреднї продукователє поживи у Сербиї требали би ше ориєнтовац ґу продукциї финалних продуктох и полупродуктох, хтори можу заменїц велї продукти хтори ше тераз нєпотребно увожи.

Польопривредна фахова служба Зомбор (ПФС) ма длугу традицию у роботи, а прешлого року порихтана и обявена моноґрафия у хторей представени шицки польопривредни ресурси городу и општини. Директор тей служби дипл. инж. Владимир Сабадош, по походзеню зоз Руского Керестура, познати фаховец за обласц польопривреди и член Националного тима за препород валалох Сербиї. Побешедовали зме зоз нїм о роботи ПФС, условийох за польопривредну продукцию у тим року и перспективох за далєй.

РС У хторих обласцох ПФС Зомбор потримує польопривредних продуковательох?

– Польопривредна фахова служба Зомбор роби нєпреривно од 1956. року през рижни форми орґанизованя як польопривредна станїца, як науково-виглєдовацка станїца у рамикох Польопривредного комбинату „Зомбор”, а од 2009. року роби як ПФС Зомбор за подруче Города Зомбора и општинох Апатин и Оджак и цала є у власносци держави. ПФС Зомбор совитує и потримує польопривредних продуковательох у обласци польодїлскей, заградкарскей, як и статкарскей продукциї, а у найновшим периодзе и у продукциї лїковитих рошлїнох, як и квеца на отвореним и защиценим просторе. Форми фаховей помоци виходза зоз сотруднїцтва з польопривреднима продукователями, насампредз з вибранима и другима ґаздовствами, а анализа квалитета польопривредней жеми нєпреривно ше окончує полни 60 роки. Значна и помоц коло хаснованя субвенцийох Министерства польопривреди як и Покраїнского секретарияту, а у 2019. року мали зме значни активносци у запровадзованю ИПАРД програмох.

РС Зоз хторих обласцох фаховци ПФС Зомбор маю огляди?

– ПФС Зомбор ма три оглядни поля за польодїлско-заградкарску продукцию и то на подручу Зомбора, як и оглядни овоцнїк черешньох и лїсковцох хтори 2012. року подзвигнути з помоцу средствох Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство. Окрем оглядох з обласци польодїлства и заградкарства каждого року, та и того, ПФС Зомбор виводзи огляди з обласци сортименту, технолоґиї и защити рошлїнох заградкарских културох. Того року тоти огляди забераю коло три гектари. Значна часц активносцох у обласци заградкарства одноши ше на випитованє продуцийних и квалитативних прикметох старих, покус забутих файтох, сортох и популацийох желєняви, хтори ПФС Зомбор позберала и отримує ище од пилот-проєкту з 2007. року.

РС Як оценюєце условия за польопривредну продукцию у тим року?

– Цо ше дотика польопривредней продукциї того року потребне видвоїц же климатски условия нє були вигодни у марцу, априлу и першей часци мая, алє значни количества и добри розпорядок паданьох уплївовали же би на подручу Зомбора, Апатину и Оджаку шаца випатрали барз добре, а пожати шаца дали надпросекови и рекордни урожай. Гоч ше продукция одвивала у условийох пандемиї Ковид-19, польопривредни продукователє шицки роботи окончели на час и нє було нїяки проблеми, так же без огляду на чежки условия посцигнута просекова продукция шицких културох.

РС Яки урожай и яки квалитет жита и ярцу бул на подручу вашей ПФС и кельо ше жита зашеє тей єшенї?

– Цо ше дотика продукциї єшеньского жита на подручу дїйствованя вона була на дакус менших поверхносцох як скорейших рокох, алє просекови урожай векши за коло 20 проценти и квалитет хлєбового жита барз добри. Цо ше дотика продукциї єшеньского пиварского ярцу посцигнути рекордни урожай з барз добрим квалитетом, алє польопривредни продукователє нє задовольни з цену хтора нїзша у одношеню на прешли рок. Цо ше дотика заинтересованосци за продукцию сцернянкових житаркох и за єшеньску шатву, то будзе насампредз завишиц од цени зарна жита на тарґовищу. Иншак, на подручу Сербиї випродуковане достаточне количество нашеня.

РС Чи сце на подручу вашей ПФС мали олєйови репчень и як випатраю кукурица, слунечнїк, соя, цукрова цвикла, чи мали надосц дижджу того року?

– На подручу ПФС Зомбор олєйов репчень ше пестує на даскельо тисячи гектарох жеми и каждого року ше звекшую поверхносци зоз тоту културу. Того року пре нєвигодну хвилю пришло до зменшаня продукциї пре зменшани урожай. Цо ше дотика других польопривредних културох на подручу дїйствованя ПФС Зомбор кукурица, слунечнїк и цукрова цвикла випатраю одлично, а и шаца сої випатраю добре.

РС Член сце Националного тима за препород валалох Сербиї хтори формовани прешлого року, попри других визначних особох зоз явного живота… Цо длугорочна стратеґия Националного тима, а цо тим поробел у першим року функционованя?

– Як член Националного тиму за препород валалу присуствовал сом на шицких схадзкох Националного тиму и як резултат його роботи направена длугорочна стратеґия хтора пре спомнуту пандемию ище вше нє обявена. Особнє сом бул задлужени за реґионализацию польопривредней продукциї на подручю Републики Сербиї и хаснованє нєвихаснованей польопривредней жеми валалох Сербиї и можлївосци розвою и роботи Польопривредних фахових службох як подпори розвою валалу у Сербиї. Участвовал сом, и писал, у виробку главного документу наздавам ше же вон нєодлуга будзе обявени.

РС Того року, у условийох пандемиї вируса корона, указало ше же польопривреда єдна з найвиталнєйших обласцох привреди и же нам продукция и нашо резерви квалитетней поживи ґарантую вельки ступень нєзависносци од економийох других державох. У хторим напряме треба исц же би нам шицким було добре?

– Цо ше дотика задоволєня потребох домашнього тарґовища з шицкима польопривреднима продуктами думам же то предносц Сербиї алє значне повесц же би ше менши и стреднї продукователє поживи у Сербиї требали ориєнтовац ґу продукциї финалних продуктох, як и полупродуктох хтори можу у значней мири з квалитетом и квантитетом заменїц велї польопривередни продукти хтори ше нєпотребно увожи – гутори Владимир Сабадош.

ПОЛЬОПРИВРЕДНЇКИ МОЖУ ВИДЗИЦ РЕЗУЛТАТИ ОГЛЯДОХ

– Цо ше дотика оглядох з обласци польодїлства, польопривредним продуковательом ше дава нагода же би видзели огляди, достали резултати о продукцийних и квалитативних прикметох насампредз нових сортох основних файтох рошлїнох. Окрем порядних макро и микро-оглядох ПФС Зомбор ма значни огляди и з векшину шветовима компаниями хтори ше занїмаю з нашеньом и компаниями хтори продукую пестициди. Цо ше дотика резултатох у 2020. року, потераз пожати огляди олєйового репченя, єшеньского ярцу, як и жита. Окрем колекционерних житаркох цеком 2019/2020. року ПФС Зомбор виведла огляди и з алтернативнима житарками як цо то спелта, камут, монококум, голозарнови овес и голозарнови ярец. Тоти огляди наменєни, насампредз, меншим польопривредним продуковательом, як и тим цо су заинтересовани за преробок житаркох.

СОТРУДНЇЦТВО З ПРОДУКОВАТЕЛЯМИ ЗОЗ РУСКОГО КЕРЕСТУРА

Гоч ґеоґрафски ПФС Зомбор нє покрива општину Кула, та анї Руски Керестур, предходних рокох зме мали значне сотруднїцтво з польопривреднїками зоз Руского Керестура прето же ше ПФС Зомбор можебуц найвецей занїма з оглядами и другима совитодавнима активносцами з обласци заградкарства. ПФС Зомбор ма и Едукативни центер за польоприведнїкох и других гражданох Зомбора и околних местох. На таких случованьох участвовали вецей раз и члени Здруженя продуковательох паприґи „Capsicum anuum” зоз Руского Керестура

