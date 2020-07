Почала манифестация „Под корунами на Штранду”

НОВИ САД – Роботнї за дзеци од пейц до дванац роки котри промовую медиї, културу и язики меншинских заєднїцох, почали пондзелох на новосадскей плажи Штранд, на просторе Городскей библиотеки.

Уж осми рок за шором, дзеци маю нагоду научиц одредзени фонд словох даєдного язика, а на тот способ и специфичносци тей националней меншини. Того тижня ше почало з македонским язиком, з тим же дзеци од тринац до дзеветнац роки можу слухац интензивни курс мадярского язика. Потим будзе орґанизована и роботня румунского язика. Найуспишнєйши дзеци достаню прикладни награди.

– Пестованє интеркултуралного и мултикултуралного диялоґу главни циль орґанизованя тих роботньох. На таки способ жадаме мотивовац дзеци же би у основних и штреднїх школох ходзели на годзини факултативного виучованя меншинских язикох – сообщели Городска библиотека у Новим Садзе, Херор медия понт и Центер за розвой меншинских и локалних медийох котри орґанизаторе тей манифестациї.

Шицки учашнїки маю обовязку притримовац ше предписаних мирох у защити од ширеня коронавирусу котри предписал Городски штаб за кризни ситуациї.

