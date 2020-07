Розписани конкурс Одбора за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2020. року, котри розписал Одбор за културу Националного совиту Руснацох, тирва по 20. авґуст.

Подношитель прияви може буц здруженє гражданох, установи и други орґанизаторе манифестацийох котри у Календаре репрезентативних манифестацийох Руснацох.

За Конкурс опредзелєни вкупно 1.000.000 динари, а мож их достац за орґанизованє манифестацийох, купованє народного облєчива и инструментох, анґажованє руководительох секцийох и купованє опреми.

Понеже того року пре епидемию ковиду-19 обставини иншаки як скорейших рокох, шицки котри жадаю послац проєкт треба же би ше консултовали зоз Службу Националного совиту Руснацох на телефон 021/703-222 и 025/703-333, а вецей о Конкурсу мож пречитац на їх сайту.

