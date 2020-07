Три опциї за одплацованє кредитох

БЕОҐРАД – Народна банка Сербиї принєсла одлуку о новим одкладаню одплацованя кредитох за два мешаци, пре епидемию ковиду-19, преноша медиї.

Ґенерални секретар Здруженя банкох Сербиї Владимир Васич за РТС гварел же застановка у одплацованю кредитох ище єдна мира котра помогнє привреди и гражданом же би превозишли неґативни ушлїв епидемиї на привреду.

Васич потолковал же ше мира одноши на кредити, кредитни карточки и дошлєбодзени минуси. Гражданє котри жадаю мораториюм нє муша ше явиц банки.

Особи котри жадаю предлужиц одплацовац обовязки можу контактовац банку на телефон або на даяки други способ котри одредзи банка – перша опция же би ше порядна камата линеарно розподзелєла на остаток длуства, а же ше часови период одплацованя кредиту предлужи за 60 днї; друга опция же би гражданє плацели лєм камату, а треца опция же би ше плацело шицко нараз.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)