Подзелєни пенєжи за софинансованє проєктох

НОВИ САД – На схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР), хтора отримана вчера, 28. юлия у Новим Садзе, принєшена одлука о розподзельованю средствох нашим институцийом хтори ше приявели на Конкурс. На схадзки присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, а водзел ю предсидатель Управного одбору Миломир Шайтош.

Як и потераз, на Конкурс ше могло апликовац зоз проєктами у двох програмних обласцох – очуванє и пестованє нєматериялного скарбу (700 000 динари) и обласц сучасней уметнїцкей творчосци (300 000 динари). За першу обласц були приявени 11 проєкти, од хторих штири проєкти фахова комисия, по правилнїку о критериюме о додзельованю средствох за софинансованє проєктох оценєла же нє сполнюю критериюми, а єден проєкт нє сцигол благочасово. У тей обласци средства за софинасованє достали: КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова (50.000 динари), КУД „Тарас Шевченко” (147.137, 50 динари), КПД „Дюра Киш” зоз Шиду (131.595,50 динари), РКЦ зоз Нового Саду (149.080,25 динари), КПД „Иван Котляревски” зоз Бикич Долу (60.000 динари), Здруженє „Руснаци” зоз Сримскей Митровици (50.000 динари) и КУД „Жатва” зоз Коцура (112.168 динари).

У обласци сучасней уметнїцкей творчосци на Конкурс сцигли прияви за осем проєкти. Медзитим, єден проєкт нє сцигол благочасово, а други после дискусиї одбити, бо бул приявени зоз формуларами од прешлого року. По Правилнїку и критериюмох о софинансованю проєктох у обласци сучасней уметнїцкей творчосци средства достали проєкти: Туристичного здруженя Руски Керестур (50.219 динари), Рускей матки зоз Руского Керестура (45.020 динари), КПД „Дюра Киш” зоз Шиду (59.862 динари), РКЦ зоз Нового Саду (54.670), НАР зоз Нового Саду (40.000 динари) и КУД „Жатва” зоз Коцура (50.219 динари).

На схадзки директорка Заводу за културу ВР Анамария Ранкович винєсла информацию же зоз Секретарияту за културу АП Войводини уплацени 1,6 милиони динари за преселєнє НВУ „Руске слово” до просторийох дзе бул Завод. То, як пояшнєла Ранковичова, длуство НВУ „Руске слово” спрам Заводу за културу войводянских Руснацох. Тот пенєж, односно єдна часц будзе вихаснована за плаценє нєобходних таксох же би почала адаптация просторийох у улїци Матици Сербскей у Новим Садзе, дзе ше ма преселїц Завод за културу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)