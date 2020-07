У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец першим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а боки „Нашо места” и у тим чишлє провадза актуалну ситуацию зоз коронавирусом по локалних штредкох.

На „Економиї” мож пречитац о продукциї брескиньох у Штефанчиковей фамелиї у Бикичу и о продукциї ґереґох у фамелиї Златка Канюха у Дюрдьове. На тих бокох пише и о продукциї яблукох у Вербаше по Бибаум технолоґиї.

„Култура и просвита” понука напис о пририхтованю настави на далєко, а написана и розгварка зоз школярку ґенерациї керестурскей Ґимназиї Терезу Будински.

У рубрики „Людзе, роки, живот” шесте предлуженє фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, док у рубрики „Духовни живот” мож пречитац як преславени Кирбай у Новим Вербаше, законченю роботох на закрицу катедралней церкви и о донациї котру Каритас Сербиї подаровал Общому шпиталю у Вербаше.

О рибарови Желькови Чапкови зоз Керестура пише на „Спорту”, а смачни рецепти и на тот завод мож пречитац на бокох рубрики „Хладок и горуци тепши”.

У тим чишлє як додаток вишло „Литературне слово” котре першираз ушорел наш вонкашнї сотруднїк Сашо Сабадош.

