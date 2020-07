У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, будзе пошвецена образованю, а госци у студию буду бешедовац о реаґованю Одбора за образованє Националного совиту Руснацох на предкладанє Министерства образованя же би ше формовало комбиноване оддзелєнє у Коцуре и прерозподзелєло школярох зоз руского оддзелєня у Ґимназиї у Руским Керестуре.

У емисиї будзе слова и о тим як ше нашо школи рихтаю за он-лайн наставу и початок нового школского року.

Потим будзе емитована и найновша емисия „Слово младих”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

