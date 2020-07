ШИД – По податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, а хтори преноши Општински штаб за позарядово ситуациї, на подручу општини Шид (од 1. юлия по 29. юлий) звекшане число позитивних на коронавирус и хвильково их єст 16, а 15 особи у изолациї.

Як сообщує штаб, кед же ше число позитивних особох будзе звекшовац, розпатри ше можлївосц преглашованя позарядовей ситуациї на подручу општини пре зоперанє його ширеня.

