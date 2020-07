Нє дошлєбодзене путовац до жемох ЕУ

БРИСЕЛ – Амбасадоре жемох членох Европскей униї одлучели нє врациц Сербию на лїстину жемох хторим на основи „лєпшей, лєбо подобней епидемиолоґийней ситуациї”, дошлєбодзене путованє до Европскей униї, дознава Танюґ у Бриселу, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

На новей, ажурованей лїстини нєт нови жеми, и анї єдней жеми зоз заходного Балкану, потвердзели дипломатски жридла у Бриселу. Одлуку амбасадорох зоз писану процедуру треба же би потвердзели жеми члени, а потим и урядово прилапел Совит Европскей униї першого авґуста.

По спознаньох Танюґа, у авґусту нє будзе зашеданя амбасадорох Европскей униї, а лїстина будзе ажурирана по наглим поступку лєм у случаю „драстичней пременки епидемиолоґийней ситуациї” у даєдней зоз жемох.

