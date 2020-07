ШИД – Локална самоуправа принєсла одлуку з хтору нєдошлєбодзене затримованє и паркированє терховних превозкох у улїци Цара Душана при вашарищу.

На тим месце покладзени и одвитуюци транспортни знаки, а тото место найчастейше хасновали камиони иножемних реґистерских таблїчкох.

