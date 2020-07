НОВИ САД – Стреду, 29. юлия, орґанизована роботна акция у Руским културним центру (РКЦ) под назву „Млаткованє”.

На акцию ше одволали углавним младши члени и приятелє котри помогли ушориц двор и просториї, и пририхтац их за дальше реновиранє.

Наиходзацих тижньох будзе обилєни и офарбени фоає, простория опрез тоалетох и клуб Руского културного центру.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)