Одказана манифестация „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” хтора требала буц отримана концом авґуста у Руским Керестуре – одказана.

По словох предсидательки Здруженя паприґарох „Капсикум анум” Душици Орос, така одлука принєшена у консултациї зоз локалну самоуправу, а пре актуалну епидемиолоґийну ситуацию.

Як гварела Оросова, компетентни у Општини Кула виражели можлївосц же би сума од 400 000 динари зоз општинского буджету, а хтори бул наменєни за отримованє тей манифестациї, заш лєм бул преруцени на рахунок Здруженя, гоч манифестация того року нє будзе отримана. Тоти средства би ше похасновали за купованє столох, бини або другей провадзацей опреми потребней за отримованє манифестациї.

О премесцаню манифестациї за познєйши датум того року предсидателька Здруженя гварела же би то нє мало смисла, понеже ше з одкупйовачами паприґи догварки и контракти правя пред тим як почнє оберанє.

Прето, як и пре здравствену безпечносц гражданох, одлучене же би ше „Днї керестурскей паприґи” преложело за 21. авґуст 2021. рок.

