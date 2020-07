Почали роботи у дзецинским парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера почали роботи у дзецинским ткв. беби-парку, дзе ше вилєє єдна часц дражки, префарбя ше и бависка, доложа три канделабери и два лавочки.

По словох о. д. секретара МЗ Михайла Пашу, хтора орґанизатор тей роботи, пондзелок роботнїку ЯКП „Рускомˮ орезали конари, вчера виняли єдно древо посадзене коло самей огради церковней порти, винята и часц розтрушеней бетонскей дражки и виняте желєнїдло коло нєй. Нєшка ше будзе шаловац дражку, а на соботу и вилївац коло 30 метери.

У акциї, попри „Рускомуˮ хтори виводзач роботох и финансиєр, буду помагац члени Огньогасного дружтва, Церковного одбору и Рибарского здруженя, а млади зоз Пакт Рутеноруму префарбя гомбалки и колїмбачки.

У парку буду поставени и три нови кандилабери, а нєдалєко од здравственей амбуланти од Маковского шору, постави ше и два нови лавочки понеже чекальня пре вирус тераз на драже.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)