РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Оца Миколая наютре нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – Маковея, а по Служби Божей будзе пошвецена вода.

Служба Божа з тей нагоди у катедралней церкви будзе на 7 годзин рано, а вирни треба же би принєсли и даяку судзину (канчов, кантичку) зоз воду прикрашену зоз швижим квецом, котру по Служби священїки и пошвеца.

