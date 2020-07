РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка вечар на 20 годзин будзе нове духовне стретнуце „Позитивна минутаˮ хторе пририхтує шестра служебнїца Михаила Воротняк.

Поволани шицки заинтересовани, и старши и младши, стретнуце будзе отримане зоз защитнима мирами (маски и одстоянє), а кед будзе потреба и на отвореним. Вжац треба и прибор за писанє.

