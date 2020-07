Перша роботна схадзка од снованя

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центра вчера, 30. юлия, отримана перша роботна схадзка Фондациї „Fundatio Ruthenorum” хтора оформена концом 2017. року.

По Статуту Фондациї, оформена є же би чувала и розвивала културни скарб нашей заєднїци. То нєпрофитабилана орґанизация хтора би прейґ рижних конкурсох и зоз повязованьом зоз другима фондациями обезпечела нєобходни средства за спомнути статутарни опредзелєня.

Роботне цело Проєктни биро, хторе прейґ иншаких драгох доходзи до нєобходних средствох за рижни проєкти нашей заєднїци, уж здобуло одредзени знаня и искуства, та з тим створени и фундаментални предусловия же би Фондация вєдно зоз Бироом конєчно почала витворйовац идеї пре хтори є оформена.

Потерашня предсидателька Фондациї Ивана Дудаш задзековала на тоту функцию пре други обовязки. На схадзки є розришена длужносци, а менована нова предсидателька – Анита Ґовля.

У наиходзацим периодзе, як поведзене на схадзки, Фондация би требала закончициц административни роботи – направиц печац, отвориц жиро-рахунки и друге. Як поведзене на схадзки, кед ше витворя и тоти условия за роботу, пошвидко би ше могло очековац позитивни резултати роботи.

Першу роботну схадзку Фондацї водзел Борислав Сакач, предсидатель Управного одбору Фондациї.

