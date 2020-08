ШИД – Як вчера сообщел Општински штаб за позарядово ситуациї, по податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, на подручу општини Шид у предходних двох дньох реґистрована ище єдна особа позитивна на вирус корона, з чим ше число охорених звекшало на 17.

Штаб през викенд розпатри чи будзе нове звекшанє числа позитивних особох на вирус и на основи тих податкох принєше одвитуюци мири, а гражданох поволує най ше притримую предписаних епидемиолоґийних мирох.

