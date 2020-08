Церковни одборнїки коцурскей церкви у новей роботней акциї

КОЦУР – Церковни одбор коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици вчера, 31. юлия, орґанизовал роботну акцию у котрей ушорена церковна порта и простор коло церкви.

Одборнїки покошели траву на велькей поверхносци у церковней порти, алє и опрез церкви, церковней сали, як и опрез старей парохиї, и пошорели квице котре украшує околїско коцурскей церкви.

У роботи ше церковним одборнїком приключел и парох коцурски о. Владислав Рац. И попри тим же бул барз горуци дзень, роботна акция ше одвивала у добрим розположеню и злоги.

Вчерайша роботна акция лєм єдна з числених котри Церковни одбор коцурскей церкви запровадзує, водзаци рахунку же би церква, простор коло нєй и шицко за цо вони одвичательни, було крашнє ушорене.

