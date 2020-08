Иштван Пастор ознова предсидатель Скупштини АПВ

НОВИ САД – У Мастер центре на Новосадским сайме вчера, 31. юлия, отримана Конститутивна схадзка Скупштини АП Войводини. Схадзка отримана з почитованьом шицких мирох безпечносци, а на схадзки присуствовали скоро шицки нововибрани посланїки на виберанакох хтори отримани 21 юния и 1. юлия того року.

По Дїловнїку и Статуту, першу схадзку Скупштини АП Войводини у новим зволаню, пред констититуованьом, водзел найстарши посланїк, а то Момо Чолакович, член и функционер Партиї здружених пензионерох Сербиї. На схадзки потвердзени мандати шицких посланїкох (120).

После прилапйованя дньового шора вибрани предсидатель Скупштини АП Войводини и подпредсидателє, а меновани и ґенерални секретар Скупштини и предсидатель и члени Одбора за административни и мандатни питаня Скупштини АП Войводини.

За предсидателя Скупштини АП Войводини вибрани Иштван Пастор, а за подпредсидательох вибрани: Александра Малетич (СНС), Александра Дянкович (СПС), Дамир Зобеница (СНС), Неманя Завишич (СНС) и Деян Чапо (ЛСВ). За Ґенералного секретара Скупштини вибрани Никола Баняц.

У новим зволаню Скупштини АП Войводини мандат достала и Олена Папуґа спред коалициї „Войводянски фронт” – Зєдинєни за демократски Нови Сад (Лиґа социялдемократох Войводини, Войводянска партия и Вєдно за Войводину).

