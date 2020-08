НОВИ САД – Городски штаб за позарядово ситуациї одлучел же шицки мири котри принєшени пре зоперанє ширеня коронавируса 17. юлия буду предлуженипо 7. авґуст.

Зоз штаба поручели же ситуация у Новим Садзе и далєй нєстабилна, и же ше число охорених нє зменшує у очекованим проценту.

И надалєй важа мири котрих кажде треба же би ше притримовал – як цо то ношенє защитней маски и почитованє физичней оддалєносци, а други мири котри препоручел Кризни штаб мож пречитац ТУ.

