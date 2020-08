Лєто без културних подїйох

Лєто ше приблїжує ґу половки, а анї єден наш руски фестивал нє отримани ище од штредку марца, кед була преглашена пандемия и уведзени позарядови стан. Шицки зме ше наздавали же ше до лєта ситуация злєпша, та же ше фестивали отримаю зоз дакус помкнутима терминами, алє пандемия ше нє змирює, та питанє и цо ше будзе случовац на єшень.

Перши фестивал хтори нє бул отримани, а уж бул наявени и пририхтани то бул Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, потим у маю нє отримани Фестивал хорского шпиваня, а вец нє ушлїдзели нашо лєтнї фестивали, „Червена ружа”, „Коцурска жатва”, „Мелодиї Руского двору”, хторим предвидзени резервни термини отримованя даґдзе на єшень. З оглядом на терашню ситуацию зоз вирусом корона, лєто вшелїяк прейдзе без културних подїйох и то нє лєм през фестивалох, алє и означованя рочнїцох, промоциї кнїжкох, виставох, колониї малярох…

Як ше треба привикнуц на таки ощербени живот без културних змистох, чежко повесц, а з оглядом же у нашей култури у велькей часци участвую и аматере зоз културно-уметнїцких дружтвох, питанє як ше вони позбераю и як предлужа далєй зоз роботу кед раз тота пандемия прейдзе.

Аматере добродзечно ходза на секциї по дружтвох, свой шлєбодни час дарую нашей култури. Дружтва зоз членством з рока на рок вше маю проблеми, пре рижни причини, окреме чежко заинтересовац младших же би ше уключели до роботи дружтвох. Даєдни дружтва мали лєм старших членох, даєдни мали вецей, даєдни менєй членох, алє якошик ше робело, а континуитет у такей роботи барз важни. Даґдзе було вецей ентузиязму, даґдзе дацо ожило, даґдзе ше позберали и млади. Алє цо и як будзе далєй, як нам прежиє култура а без пробох, смотрох, фестивалох, госцованьох…

Шицко цо ше плановало отримац на єшень остава под знаком питаня, нє лєм прето же вєшенї исную чечуци, заплановани културни подїї, алє и пре час котри потребни за пририхтованє. Затераз нє мож анї проби отримац, бо принєшени мири пре пандемию тото нє оможлївюю. Проґнози за єшень нє цалком оптимистични, велї предвидзую же тота ситуация зоз пандемию потирва длугши час.

Остава и питанє як ше буду правдац достати средства, кед нє исную можлївосци отримованя фестивалох. Можебуц тераз нагода обезпечиц тото цо дружтвом хибело у роботи, од инструментох по народне облєчиво, алє лєм кед ше достанє можлївосц пренаменки достатих средствох. О тим би требало роздумац и направиц даяку стратеґию, бо час преходзи, проґнози нє оптимистични, а пандемия ище вше тирва.

