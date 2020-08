Школи у Керестуре одобрени средства по проєкту „СТЕМ учальня толеранциїˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре штредком юлия одобрени средства од 650 000 динари за проєкт под назву „СТЕМ учальня толеранциїˮ, а у рамикох европского проєкту „Потримовка Европскей униї у управяню з миґрациями у Републики Сербиїˮ.

Координаторки того проєкту заняти у керестурскей Школи – наставнїца биолоґиї Тереза Катона и наставнїца математики Наталия Будински, а цилї проєкту же би ше през злєпшованє капацитету фаховцох у образовней системи понукло одвитуюцу потримовку миґрантом и дзецом зоз почежкосцами у ученю, як и же би ше створело толерантне и квалитетне образовне окруженє.

По словох наставнїци Терези Катона, з оглядом же керестурска Школа нє ма миґрантох, средства буду унапрямени на школярох зоз социялно загрожених катеґорийох зоз почежкосцами у ученю, а тиж у тих активносцох буду участвовац и шицки други школяре. През рижни активносци и роботнї, школяре буду мац иновативну, виглєдовацку, проєктну наставу, а акцент будзе на СТЕМ образованю през хторе школяре годни лєгчейше усвоїц функционални знаня зоз природних предметох и математики.

Достати средства буду унапрямени на купованю опреми до СТЕМ учальнї, купованю меблю, потребного материялу, технїчней опреми як цо лаптоп, таблети, проєктор, друковач, алє и на реализованю вецей роботньох, екскурзиї, анґажованю тренера, психолоґа, як и на набавку школского прибору, ужини и шматох за одредзених школярох.

Окрем усвойованя функционалного знаня и реализованя едукативних и креативних роботньох, циль проєкту и уключованє дзецох до спортских и других активносцох хтори промовую здрави способ живота.

