Туристична орґанизация розписала фото конкурс „Погляднїци Вербасу”

ВЕРБАС – Туристична орґанизация општини Вербас розписала фото конкурс „Погляднїци Вербасу”, котри будзе тирвац од 1. авґуста по 1. октобер.

Як наведзене у поволанки Туристичней орґанизациї за участвованє на конкурсу, централна тема фото конкурсу то мотиви општини Вербас, єй визначни обєкти, амбиєнтални цалосци, парки, природа, Вельи бачки канал.

– Того року Туристична орґанизация ОВ отворела предавальню дзе мож найсц розлични сувенири зоз туристичнима мотивами општини Вербас. Найстарша файта сувенирох, лєбо памяткох зоз путованьох праве погляднїци, на котрих приказани рижнородни мотиви єдного краю. То бул мотив же би Туристична орґанизация орґанизовала фото конкурс „Погляднїци Вербасу”.

На конкурсу можу участвовац шицки заинтересовани, беуз огляду чи ше з фотоґрафию занїмаю професийно, або аматерски. Шицки деталї и условия участвованя, як и прияву за участвованє, мож найсц на сайту Туристичней орґанизациї.

Роботи посилац виключно електронски на info@turizamvrbas.com зоз назначеньом „За фото конкурс”, найпознєйше по 1. октобер.

Шицки фотоґрафиї котри сцигню будзе препатрац двочлени жири – Райко Каришич и Ивица Девчич, и одлучи котри фотоґрафиї завежню перше, друге и треце место. Награда за перше место 8 тисячи динари, за друге место 5 тисячи, а за треце 3 тисячи динари.

Наградзени фотоґрафиї буду виробени як погляднїци з наведзеним меном автора, а вибрани фотоґрафиї зоз конкурсу буду виложени на вистави на отвореним, на Площи Николи Пашича, по конєц октобра.

Шицки фотоґрафиї котри сцигню на конкурс оставаю у архиви Туристичней орґанизациї ОВ. Орґанизатор ма право, без надополнєня автором, хасновац фотоґрафиї за промоцию општини Вербас на явних наступох, интернет сайтох и у своїх публикацийох, з наведзеним меном и презвиском автора фотоґрафиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)