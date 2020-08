На Маковея пошвецена вода

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. Оца Миколая всоботу, 1. авґуста, на раншей Служби Божей у катедралней церкви означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох – Маковея, а то були седемцме браца и їх мац хтори забити прето же ше нє сцели одрекнуц вири до правого Бога.

Службу Божу предводзел парох керестурски о. Михайло Малацко, а сослужели парох новосадски о. Юлиян Рац, домашнї капелан о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта.

По Служби Божей за тото швето специфичне и пошвецанє води, алє так же кажда ґаздиня до церкви принєше воду у даякей судзини, канчове, кантички, лєбо вазни прикрашеней зоз сезонским живим квецом. Пред тим як пошвецел воду, парох о. Малацко пошвецел и цалу церкву, а пошвецену воду ше потим одноши дому и хаснує за рижни потреби души и цела.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)