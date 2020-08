Роботна акция у дзецинским беби-парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи докончена роботна акция у дзецинским ткв. беби-парку дзе ознова вилята дражка место дослуженей, а маю буц поставени и два або три кандилабери и лавочки.

На инициятиву Месней заєднїци роботу орґанизовало и финансовало ЯКП „Руском”, чийо роботнїки и поробели пририхтуюци роботи, а коло 30 метери дражки виляли добровольци зоз Церковного одбору, Добродзечного огньогасного дружтва и Здруженя рибарох „Коляк”.

Як плановане, до парку би ище требало поставиц два-три кандилабери и два лавочки, а плановане фарбенє дзецинских бавискох у парку всоботу нє витворене, цо мали окончиц млади зоз Пакт Рутеноруму, та тоту роботу окончи Руском у наступним тижню.

