Означене швето Илиї у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 2. авґуста, означене швето пророка Илиї по юлиянским календаре.

Службу Божу служел капелан о. Данил Задрепко, а у своєй казанї присутним вирнїком бешедовал о живоце пророка Илиї. Як гварел, у народзе познати и як Илия громовнїк, старозавитни пророк Илия од малючка бул у пустинї и модлєл ше Господу Богу, бешедовал о спасеню, нависцовал слово Боже, а як и Исус Христос и кажди пророк, мушел церпиц и бул одруцени.

З оглядом на хвилькову епидемиолоґийну ситуацию, красне число парохиянох присуствовало Велькей Служби Божей, притримуюци ше шицких предписаних мирох защити.

