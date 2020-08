Перши яблука по Бибаум технолоґиї

Яблуко ма скоро шицко цо потребне людскому орґанизму – овоцово цукри и овоцово квашнїни, витамини, минерали, пектини и воду. Плоди дозреваю од барз вчас влєце по жиму, а жимски файти яблукох маю найлєпши квалитет, та ше их найбаржей и ценї. У овоцарскей продукциї заробок од яблукох основа за поровнованє хтори ше овоци виплаци посадзиц.

Бибаум технолоґия ше уж єден час применює на плантажох у Европи, а постава вше заступенша и у нашей жеми. Слово о продукту з Италиї, котри уведзени до продукциї 2005. року, а у нашей жеми ше першираз зявел у овоцнїку у Вербаше 2015. року. У Польопривредней фаховей служби у Вербаше посадзени перши овоцнїк з яблуками у котрим хаснована Бибаум технолоґия саднїцох, младих древкох, у Сербиї. Овоцнїк посадзени пред пейцома роками з помоцу Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство. Тот овоцнїк вербаскей ПФС, дзе на єдним гектаре засадзени 1 280 стебла у Бибаум системи, цо ше хаснує як оглядни.

ВЕЛЇ ПРЕДНОСЦИ БИБАУМ СИСТЕМИ

Бибаум саднїца котра ма два водзачки (водзаци конари), хтори каламени на єдней подлоги. Тота єдинствена технолоґия оможлївює же би ше посцигло урожай и до 80-90 тони по гектаре. Попри тим, 95 одсто плодох першей класи. Достава ше виєдначени квалитет плодох на верху и на сподку коруни древа, прето же рошлїна достава вецей шветлосци понеже розконареносц зменшана.

Фаховци визначую же тота система пестованя яблукох ма и други предносци – єдноставнєйше орезованє, хемийни третман, преридзованє плодох и оберанє. Бибаум система прилагодзена механїзованому орезованю и обераню, а кед ше ручно обера ефикасносц роботней моци за 20 одсто векша. Саднїци ше хаснує у системи хованя двоосовинского вреценка, же би ше посцигло вельке число конарох по єдним гектаре. Так плоди рошню коло главней оси, дзе вельки процент количества води и нїзша температура, та плод векши и ма подполнєйшу фарбу, у одношеню на други системи дзе ше плоди находа у лїсцу, у коруни и центрипетално (ґу вонкашньосци) од главней оси.

Бибаум саднїци найлєпши резултати даваю на квалитетней жеми, а одвитує им умерено влажна клима. На подлей жеми може ше случиц же будзе слабше напредовац. Саднїци ше найчастейше садзи на одстояню од 2,8 м x 1 м по 3,3 м x 1,2 м. На тот способ ше посцигує же би ше на кажди 50 до 60 цм у шоре находзела єдна водзачка, на котрей ше находза родни конари. З таку густосцу ше обезпечує константни урожай од 80-90 тони по гектаре.

Руководителька польопривредней совитодавней служби ПФС Вербас дипл. инж. Катарина Радонич гварела же ше зоз хаснованьом Бибаум технолоґиї у овоцнїку посцигує же би плоди мали цо красшу фарбу и цо виєдначенши.

– Тота система ма за циль же би плоди мали фарбу таку яки им ґенетски потенциял, а думаме же на тот способ то и посцигуєме. У нашим овоцнїку маме засадзени 6 розлични сорти яблукох, од барз червених, целових, жовтих, желєних, а циль нам же би плоди були подєднаки, и цо виєдначеншей фарби – толкує Радоничова.

По єй словох, предходних рокох вербаска Служба у своїм овоцнїку орґанизовала Дзень поля кед приходзели їх колеґове котри ше занїмаю з овоцарством, а тиж и продукователє. Нащивеносц була добра, заинтересовани були шицки видзиц як функционує така система продукциї овоцох. Так, овоцаре зоз тих крайох могли на практичним прикладу найлєпше видзиц предносци нових технолоґийох.

– На даяки способ зме их упознавали зоз технолоґию комплетного продукованя и зоз способом защити у овоцнїкох, окреме у овоцнїкох з яблуками. Ту защита примарна и муши буц поробена без гришки и препущеня, прето же кажде препущенє познєйше видно на плодох. Тиж ше водзи рахунку же би шицки аґротехнїчни мири були випочитовани. Колеґинї котри задлужени лєм за тот овоцнїк одредзую кеди, цо и як потребне третирац – бешедує Катарина.

ТРЕТИРАНЄ ЗОЗ ЗМЕНШАНИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПЕСТИЦИДОХ

У овоцнїку положени и замки за чкодлївцох, по котрих фаховци у Польопривредней служби одредзую кеди праг чкодлївосци таки же нєобходне войсц до овоцнїку и окончиц третман. Як потолковала Радоничова, принцип пестованя овоци таки же би то було интеґрална продукция и же би ше овоц третирало лєм теди кед ше муши, а нє по кажду цену и кеди ше сцигнє.

– Ми провадзиме шицки параметри, маме ту и метеоролоґийну мини-станїцу котра нам, окрем температури и влажносци паданьох, мера и влажносц лїсца рошлїни. Так же, на одредзени способ ше третираня програмирує же би були окончени теди кеди треба, кед средства даваю найефикаснєйши резултати и у хвильки кед то биолоґийно найпотребнєйше.

Овоцнїк функционує на таким принципу защити же ше хаснує зменшане количество пестицидох, контролує ше патоґени котри каждого року єст у овоцнїкох. Як гваря компетентни зоз вербаскей Служби, зоз 16-17 третманами им ше поспиши защициц яблука, же би плоди були подполно здрави и без остаткох пестицидох. Хасную лєм тоти пестициди котри реґистровани, а тиж их и препоручую другим продуковательом.

Оглядни овоцнїк у Вербаше опремени зоз процивкаменцову защитну мрежу, а залїванє ше одвива по системи капка по капка. Тот овоцнїк и приклад як ше таки способ пестованя яблукох може засновац на цо векших поверхносцох у шицких штирох општинох котри зоз свою дїялносцу закрива Польопривредна фахова служба Вербас – у општинох Вербас, Кула, Србобран и Бечей. Фаховци у тей Служби веря же ше за тот нови способ садзеня яблукох заинтересує цо векше число овоцарох зоз того поднєбя.

КАЖДОДНЬОВИ МОНИТОРИНҐ НАД ЧКОДЛЇВЦАМИ

Проґнозно-звитодавна служба защити рошлїнох облапя методи и алати за провадзенє и проґнозу зявйованя чкодлївих орґанизмох. Каждодньово ше окочує мониторинґ на терену над 39 файтами чкодлївих орґанизмох прейґ феромонских замкох и шветлосних ловних лампох, а 58 чкодлїви орґанизми под нєпреривним визуелним надпатраньом.

Тей сезони принцип роботи таки же преверйовани шицки биолоґийни точки у системи мониторинґу. Реґиструє ше условия потребни за инфекцию, латентни периоди, як и епидемийни периоди. Предлужи ше з виробком математичних моделох за фенолоґию (зявенє и розвой) чкодлївих орґанизмох.

Польопривредни продукователє каждодньово можу достац информациї прейґ порталу Проґнозно-звитодавней служби www.pisvojvodina.com, прейґ СМС обвисценя, як и прейґ медийох о зявеню, рушаню и других биолоґийних точкох у розвою чкодлївих орґанизмох, а тиж и о мирох контроли, односно защити рошлїнох.

