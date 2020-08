Конституоване нове зволанє Народней скупштини

БЕОҐРАД – Вчера у Беоґрадзе отримана Конститутивна схадзка Народней скупштини Републики Сербиї на котрей потвердзени мандати шицким 250 посланїком, преноша медиї.

На схадзки предшедовала найстарша посланїца Смиля Тишма (91), а такой потим як нови посланїки пришагали, схадзку претаргла и обвисцела их же о предлуженю роботи нового парламенту, кед би мал буц вибрани предсидатель, подпредсидатель, секретар и формовани роботни цела скупштини, буду благочасово информовани.

Под час схадзки, опрез будинку Народней скупштини одвивал ше протест на котри гражданох поволала странка „Досц було”. Нєзадавольни гражданє на посланїкох руцали вайца и парадичи. Єдна особа загарештована, а полиция виписала дакельо кари.

Най здогаднєме, на виберанкох отримани 21. юния и 1. юлия 188 мандати освоєла лїстина „Александар Вучич – За нашо дзеци”, 32 Социялистична партия Сербиї – Єдинствена сербия, Сербски патриотски союз 11 мандати, а меншински партиї – Союз войводянских Мадярох дзевец, Странка правди и помиреня штири и Странка демократскей акциї Санджаку три мандати.

