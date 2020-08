Нєпознати особи покривели и витаргли рукохвати на гомбалкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзецинским такволаним беби-парку у Руским Керестуре, того викенду нєпознати особи покривели и витаргли рукохвати на дзецинских гомбалкох хтори були нєдавно пооправяни.

Роботнїки Явного комуналного подприємства „Рускомˮ вчера зняли очкодовану фосну з гомбалки и зашвайзовали нови рукохвати, та з тей нагоди апелую на омладину хтора ше вечарами там сходзи же би чували и нє губели бависка хтори предвидзени за дзеци.

По словох директора того подприємства Иґора Фейдия, у спомнутим парку од нєдавней роботней акциї кед вилята 30 метерова дражка, остало ище положиц ошвиценє, односно два або три кандилабери, а потим префарбиц лавочки и шицки дзецински бависка.

