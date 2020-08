ШИД – На подручу општини Шид за прешли два днї, по урядових податкох Заводу за явне здравє зоз Сримскей Митровици, реґистрована ище єдна особа позитивна на вирус корона (пред тим було 17) и хвильково єст 18 активни случаї.

Општински штаб за позарядово ситуациї у Шидзе вчера нє оглашовал найновши податки о позитивних особох, а и далєй оставаю актуални препорученя за притримованє епидемиолоґийних мирох защити.

