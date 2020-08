У вербаскей општини епидемиолоґийна ситуация стабилна

ВЕРБАС – На териториї општини Вербас позарядова ситуация и далєй на моци, як и обовязне притримованє шицких предписаних мирох.

Кед слово о хвильковей епидемиолоґийней ситуациї у вербаскей општини, як гварел директор Общого шпиталю Вербас др Милан Попов, а пренєсол сайт Радио-телевизиї Войводини, до ковид пулмолоґийней амбуланти у рамикох Дома здравя „Велько Влахович” Вербас, а спред ОШВ, дньово ше явя од 50 до 80 особи.

– За цали юлий мешац зме мали коло 1 680 препатрунки, од котрих 480 контролни препатрунки. Интернисти и пулмолоґове, котри у ковид-амбуланти дежураю од 00 по 24, закажу контроли при запалєню плюцох котри лєгчейшей форми и потим одлучую чи пациєнта пошлю до шпиталю. За 24 годзини єст од 3 до 10 госпитализациї – гварел др Попов.

У вербаским Общим шпиталю формоване ковид-оддзелєнє, котре ма 50 посцелї и находзи ше у окремним видвоєним будинку. По словох др Попова, остаток шпиталю функционує зоз зменшаним прилївом пациєнтох. Роби дежурна урґентна служба дзе ше окончую шицки урґентни препатрунки, и кед слово о гирурґиї, ортопедиї, як и интернистични препатрунки. Як визначел, водзи ше рахунку же би у амбуланти, односно у поликлинїчней часци нє було вецей як 30 пациєнтох.

– Поручел бим шицким гражданом же би предлужели ношиц защитни маски и притримовали ше одредзеней оддалєносци, як и же би ше стримали од сходох и друженьох ище мешац, два, покля нє сцигнє вакцина – гварел на концу директор ОШВ др Милан Попов.

Здогаднїме, роботни час погосцительних обєктох у цалей општини Вербас и далєй до 20 годзин, а башти кафичох робя до 22 годзин. Базени заварти, а нє робя анї терховнї, та ше спортски клуби упутює же би тренинґи отримовали на отвореним. Сходи у завартим и отвореним простору огранїчени на 10 особи. Явни установи ше поряднє дезинфикує.

Шицки котри чувствую даяки симптоми, можу ше явиц до ковид-амбуланти на число телефона 062/ 780 289. Амбуланта функционує у рамикох вербаского Дома здравя, а роби нєпреривно, од 00 по 24 годзин кажди дзень.

