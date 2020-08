Огньогасци достали нову опрему

ЖАБЕЛЬ – Огньогасна станїца у Жаблю од локалней смаоуправи достала нову опрему у вредносци од пол милиони динари.

Достати шейсц нови черева за гашенє огня, два турбо млазнїци, два нови пумпи за поцагованє води, дзевец лампи за шлеми, два маски за изолацийни апарати и два плюцово автомати.

Огньогасно-ратовацке оддзелєнє у Жаблю ма дзевец членох и находзи ше у рамикох Огньогасно-ратовацкей бриґади Нови Сад, а состої ше зоз 12 општинох.

Жабельски огньогасци прешлого мешаца успишно загашели 21 огень у своєй општини.

