Нєшка швето Шнїговей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 5. авґуста, швето Шнїговей Мариї Велькей под чиїм покровом и наша Водица, дзе будзе отримана и ранша Служба Божа на 8 годзин. У Служби будзе можлївосц за споведз и подполни одпуст.

Як пише на Фейсбук профилу катедрали св. Миколая, у Водици 17. мая 2016. року, на Архиєрейскей Служби Божей з нагоди Завитного дня, Марийово святилїще Водица була прията до духовней заєднїци зоз Папску Базилику Святей Мариї Велькей у Риме, зоз чим ше занавше дала можлївосц отримац подполни одпуст у нашим Марийовим Святилїщу у одредзених дньох: на храмове швето Базилики Святей Мариї Велькей (5. авґуста); на храмове швето святилїща Водици (Нєпорочне Зачатиє); на шицки Марийово швета; раз рочнє гоч хтори дзень, хтори себе виберу вирни по своєй дзеки и вше кед ше вирни позбераю у векшим чишлє на паломнїцтво на чесц Пресвятей Богородици.

Скорейших рокох, на нєшкайше швето, Служба Божа була служена и у церкви з меном Шнїговей Мариї на Текийох у Петроварадинє.

