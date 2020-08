У Новим Садзе 313 ковид пациєнти

НОВИ САД – У Клинїчним центру Войводини (КЦВ) з вчерайшим дньох лїча ше 288 охорени особи од коронавирусу, од хторих 24 на респираторох, док у Воєним шпиталю у Петроварадину єст 25 пациєнтох позитивних на тот вирус, пише на порталу 021.

То 11 госпитализовани пациєнти менєй у Новим Садзе у одношеню на остатнї податки сообщени пондзелок, 3. авґуста. Остало нєпознате чи даєдна особа умарла, и чи даєден пациєнт пущени зоз тих шпитальох, бо компетентни нє обявюю тоти податки.

Зоз КЦВ за тот портал наведзене же ше велїм пациєнтом у шпиталю, з оглядом на чежину клинїчней слики, зоз другу нєобходну терапию, дава и терапию зоз оксиґеном.

З тих здравствених установох апелую на гражданох же би и надалєй були одвичательни и же би ше притримовали предписаних мирох.

Портал пише и же сайт Института за явне здравє Войводини вчера предполадньом ознова нє робел, а на сайту писало обвисценє же є дочасово суспендовани пре технїчни проблеми. То єдина установа у Новим Садзе прейґ чийого сайта мож заказац тестиранє на коронавирус за путнїкох. Най здогаднєме, предходних дньох, сайт Институту каждодньово нє робел по даскельо годзини.

