Отримана схадзка Редакциї Календара 2021

РУСКИ КЕРЕСТУР – На рускокерестурскей парохиї вовторок, 4. авґуста, отримана схадзка Редакциї Руского християнского календара за 2021. рок. Догварени начални теми и термини за придаванє рукописох и виходзенє Календара.

На схадзки догварене же за Календар за 2021. рок треба же би рукописи були придати по 15. октобер, до друкарнї же би вошол 10. новембра, а з друку вишол 25. новембра.

Ношаци теми у нашей найчитаншей кнїжки би були описованє стану у року вируса корона, як ше тота ситуация одражела на наш културни, вирски, национални, образовни, та и индивидуални живот нашого жительства. Тематски буду обробени и даскельо значни рочнїци, а з тим будзе одредзени и випатрунок рамикох.

На схадзки були присутни представнїки Редакциї зоз „Руского словаˮ – одвичательни редактор Календара Микола Шанта, редактор Микола М. Цап и директор Установи др Борис Варґа, а опрез редакциї Християнского часописа „Дзвониˮ були присутни одвичательни редактор о. Владислав Варґа и главни редактор часописа мр Михайло Малацко. На схадзки бул присутни и капелан рускокерестурски о. Михайло Шанта.

Других членох Редакциї Календара ше поинформує о догваркох и заключеньох зоз схадзки, їх сеґмент роботи и одвичательносци.

