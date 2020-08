У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец другим числу новинох „Руске слово” у рубрики „Тижньовнїк” дати звит зоз першей схадзки Фондациї „Fondation Ruthenorum”, а боки „Нашо места” пишу о початку ришованя проблему зоз воду за пице у вербаскей општини, информую о роботи огньогасцох у општини Шид и хвильковей ситуациї зоз коронавирусом у локалних штредкох.

О актуалних пременкох у Фабрики змарзнутей желєняви „АБЦ Фуд”, о продукциї шлївкох у ґаздовстве Максима Киша зоз Дюрдьова и продукциї малинох у Руским Керестуре у фамелиї Владимира Рацпетия пише на бокох „Економиї”.

„Култура и просвита” представя маляра Ратка Торму зоз Беркасова и школярку ґенерациї у коцурскей школи Катарину Недич.

„Мозаїк” понука розгварку зоз Наташу Джуджар з Нового Саду, а у рубрики „Людзе, роки, живот”, окрем седмого предлуженя фельтону о 75-рочнїци НВУ „Руске слово” автора Дюри Латяка, мож пречитац розгварку зоз Берекову фамелию з Руского Керестура и зоз Славомиром Рамачовим зоз Дюрдьова.

На бокох „Духовного живота” мож пречитац актуалносци зоз парохийох нашей епархиї, а рубрика „Спорт” зазначела вибор нового руководства ФК „Искра” у Коцуре и текст о роботи женскей екипи ОФК „Вербас”.

И у тим чишлє вас чекаю смачни рецепти у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

