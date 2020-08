Нєшка будзе 14. схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка, з початком на 10 годзин, у Велькей сали Скупштини општини (СО) Кула, будзе отримана штернаста схадзка локалного парламенту.

Пред одборнїками ше найду 15 точки дньового шору од хторих перша предкладанє Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини Кула за период од януара по юний 2020. рок, як и звит о окончованю Одлуки о буджету Општини Кула за исти период.

Потим предвидзене розпатранє предкладаня Одлуки о꞉ оцудзованю нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула, зменшаню єй вредносци, порушованю поступкох за оцудзованє нєрухомосци и розписованє явней оглашки.

Попри тим, на дньовим шоре будзе и предкладанє менох Кадровского плану Општинскей управи Кула, як и предкладанє Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за територию општини Кула за 2020. рок.

Одборнїки буду розпатрац и Звит о роботи установох чий снователь Општина Кула за 2019. рок, медзи хторима и Дом култури Руски Керестур, а на дньовим шоре будзе бешеди и о предкладаню Ришеня о даваню согласносци на Програму роботи зоз финансийним планом за 2021. рок тих установох.

Пред одобрнїками ше найдзе и предкладанє Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП „Пречистач Вербас-Кула” Вербас за 2020. рок и Ришенє о даваню согласносци за вименки и дополнєня Окремней програми за хаснованє средствох зоз буджету Општини Вербас и Кула ЯКП „Пречистач Вербас-Кула” Вербас за 2020. рок.

Будзе дати и предклад Ришеня о розришованю и менованю членох школских одборох, и предсидательох и членох Надпатраюцого одбору ЯКП чий снователь Општина Кула.

