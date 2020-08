НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, котра почина на 20,30 годзин, патраче годни упознац ґлумицу Аранку Медєши зоз Коцура.

У другей часци будзе звит зоз вечара у Руским културним центрe кед орґанизоване стретнуце зоз нашу писательку Ирину Гарди Ковачевич, а будзе часу и за музику.

Емисия „Добри вечар, Войводино” будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

