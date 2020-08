У Водици вчера Шнїгова Мария, нєшка Преображенє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У нашим Марийовим святилїщу Водици вчера означене швето Шнїговей Мариї тє. Кирбай церкви Мария Маджоре у Риме, под чиїм покровом од 2016. року и наша Водица вєдно з другима 300 Марийовима святилїщами по цалим швеце.

Службу Божу у Водици на 8 годзин предводзел парох керестурски о. Михайло Малацко, а капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта споведали, бо у Водици вчера бул и одпустови дзень. Присутне було коло сто вирних.

У казанї о. Малацко потолковал значенє того швета хторе помали заживює и у нашей Водици, а по Служби одслужел Молебен до Богородици, кед пред олтар винєшени и образ Богородици и фотоґрафия церкви Мария Маджоре.

Вчера вечар у Катедралней церкви служене Всеночне понеже нєшка у керестурскей парохиї припада заповедане швето Преображенє Господнє.

Служби Божо у Катедрали буду на 8 и на 19 годзин, а Велька Служба будзе на 10 годзин у Водици. Потим будзе и обряд пошвецаня овоци.

