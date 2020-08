У Водици пошвецена овоц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера преславене вельке християнске швето – Преображенє Господнє, на трох Службох Божих, а у велькей у Водици тиж пошвецена овоц.

Ранша и вечарша Служба були у катедралней церкви, а велька у Водици, хтору предводзел парох о. Михайло Малацко, а вирних споведал о. Владимир Медєши.

У казанї парох потолковал значенє швета и євангелскей подїї кед ше Исус Христос на гори Тавор преображел пред трома ученїками и указал им свойо божество.

По Служби парох пошвецел овоци хтори вирни принєсли, як подзекованє Богу за тоти жемски плоди.

