Буду ше знїмац годзини руского язика за наступни школски рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Настава руского язика за идуци школски рок почнє ше знїмац у авґусту, а по препорукох Министерства просвити, и у тим буду участвовац шицки нашо просвитни роботнїки, догварене вчера на роботней схадзки хтору орґанизовал Национални совит (НС) Руснацох зоз наставнїцами и учительками руского язика.

Схадзка отримана у Школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре зоз мирами защити, а водзела ю координаторка нашого НС за знїманє настави Таня Арва Планчак. Вона з одлуками и препоруками Министерства о тей теми упознала присутних просвитних роботнїкох зоз шицких трох наших школох з Керестура, Коцура и Дюрдьова, а з перших двох були присутни и директорки.

Медзи иншим, з Министерства наявене и пенєжне наградзованє наставнїкох цо буду знїмац годзини. У розгварки вчера порадзене же ше будзе консултовац з Министерством на яки способ ше окончи знїманє, чи годно и з тв камеру и зоз специялизованима програмами.

На вчерайшей схадзки тиж догварене же цо скорей сами просвитни роботнїки утвердза и оперативни план настави руского язика хтори будзе шицким заєднїцки, будзе послати до Министерства, а по нїм будзе орґанизованє и знїманє годзинох.

Як предвидзена динамика, знїманє годзинох за септембер треба окончиц у авґусту, та ше и наша заєднїца нєодлуга влапи до тей реализациї, цо иншак уж давно тирва за наставу на сербским язику, а однєдавна тиж и на других меншинских язикох.

