Бобан Дамянович нови предсидатель СО Кула

КУЛА – На вчерайшей схадзки Скупштини општини Кула, предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич поднєсол задзекованє, а место нього вибрани Бобан Дамянович, погосцительни технїчар зоз Сивцу.

Милоїчич на схадзки подзековал одборнїком и колеґом на потерашнїм сотруднїцтве, а потим на його функцию вибрани Бобан Дамянович, погосцительни технїчар зоз Сивцу и дотерашнї шеф одборнїцкей ґрупи Александар Вучич – „Прето же любиме Кулуˮ у СО Кула и секретар Месней заєднїци у Сивцу.

Нового предсидателя СО Кула Бобана Дамяновича предложел нововибрани шеф одборнїцкей ґрупи Алекстандра Вучича – „Прето же любиме Кулуˮ Драґутин Медоєвич.

Одборнїки потим розпатрели и усвоєли Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини Кула за период од януара по юний 2020. рок, як и Звит о оконченю Одлуки о буджету Општини Кула за исти период.

На тот завод, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич обгрунтовал ребаланс буджету и визначел же после позарядового стану спатрени финансийни пошлїдки на општински буджет. Тоти пошлїдки указую же у буджету, у першей половки рока, єст 70 милиони динари менєй, а придвидзованя гуторя же по конєц рока будзе од 90 по 100 милиони динари менєй. Як ище додал Милянич, средства за здравство и социялну помоц нє зменшани, алє аж и звекшани.

У буджету зменшани трошки месним заєднїцом, а окреме Туристичней орґанизациї општини Кула, понеже шицки манифестациї премесцени або одказани.

По словох предсидателя Дамяна Милянича, Општини остали велї инвестициї, медзи хторима и гевти хтори одобрени, алє застановени пре епидемию, як цо – фабрика води у Крущичу и Руским Керестуре, як и реконструкция драги Керестур–Крущич.

Одборнїки, зоз векшину гласох, потим принєсли и Одлуки о – оцудзованю нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула, зменшаню єй вредносци, порушованю поступкох за оцудзованє нєрухомосци и розписованю явней оглашки. Потим принєшени Одлуки о явних припознаньох и наградох Општини Кула и вименки Одлуки о финансийней потримовки фамелийом зоз дзецми и злєпшаню условийох за задовольованє основних потребох дзецох при образованю и воспитованю, Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за територию Општини Кула за 2020. рок, усвойованю Звиту о роботи установох чий снователь Општина Кула за 2019. рок, медзи хторима и Дом култури Руски Керестур, о Ришеню о даваню согласносци на Програму роботи зоз финансийним планом за 2021. рок тих установох, Ришеню о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП „Пречистач Вербас-Кула” Вербас за 2020. рок и Ришеню о даваню согласносци за вименки и дополнєня Окремней програми за хаснованє средствох зоз буджету општини Вербас и Кула ЯКП „Пречистач Вербас-Кула” Вербас за 2020. рок.

На концу схадзки пренєшени и Одлуки Ришеньох о – розришованю и менованю членох школских одборох, розришеню и менованю предсидательох и членох Надпатраюцого одбору ЯКП чий снователь Општина Кула, як и менованю Комисиї за утвердзованє назвох улїчкох и одредзованє шветох Општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)