Вчера вибухнул вельки огень

ДЮРДЬОВ – Вчера, 6. авґуста, коло 14 годзин вибухнул огeнь у дворе фамелиї Максимович у улїчки Николи Пашича 38 у Дюрдьове.

Дзекуюци швидкей интервенциї жабельских и новосадских огньогасцох, а котрим помогло и Добродзечне огньогасне дружтво Дюрдьов, зопарте дальше ширенє огня.

Згорели 2000 бали слами, 5 роло бали бетелїни, 400 бали кукуричанки и 400 бали старей слами на поверхносци од 200m3.

У гашеню огня участвовали 4 превозки и 9 огньогасци – троме зоз Жаблю, двоме зоз Нового Саду и штирме добродзечни огньогасци зоз ДОД Дюрдьов. Помагало цале сушедство и товарише. Потрошени 35000 литри води, а гашеня огня тирвало скоро седем годзини.

