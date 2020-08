Коронованє

Як ствари тераз стоя, нє ришиме ше пошвидко вируса корона. Приповедки о тим же зме го победзели и же епидемия под контролу и таке койцо крашнє звуча, алє факт же вирус циркулує медзи нами, випатра аж и баржей як цо було на яр. Надри-наздаваня же UV зарї, лєбо лєто забию вирус и же му сезона прейдзе, очиглядно нє тримаю воду, вакцина ище вше у розвою и, гоч кельо ше бешедує о тим же лєм цо є нє, реалносц же инстант ришенє нє постої. Як велї фаховци, а и гевти зоз менєй фаховосци, гуторели – корона ту и мушиме ше научиц жиц зоз тим вирусом.

Е, то же маме жиц зоз тим вирусом значи же мушиме прилапиц „нову реалносц” хтора ше мнє нє пачи. Дораз енки най ше порадзиме дацо, то же ми ше нє пачи, нє значи же ю нє прилапим, якош ми ше ище вше жиє и кед то муши буц под маску и на дистанци, ок, най будзе так, алє ми ше заш лєм нє пачи, а ниа и чом, и прецо.

Як перше чловек, медзи иншим, дружтвене єство. Нє мам простору толковац цо то шицко значи, алє ясне же нє може функционовац як самостойна, од-цалого-швета-видвоєна єдинка. Єст винїмки, алє у сущносци, шицким нам нєобходне окруженє других людзох же бизме жили нормално. Мнє особнє, як дакому хто нїґда нє цалком одроснул и хто нє дошлєбодзел же би Петар Пан у нїм умар, поготов знача други людзе и контакт зоз нїма. Щиро поведзено, дакус ше и обавам же ме живот без театру, концертох, друженьох, без можлївосци же бим облапел милих людзох, ощерби и покалїчи. И тераз ту дилема, скоро парадоксалних розмирох: як зачувац и физичне и менталне здравє, витвориц свойо жаданя и остац здрави, жиц живот зоз корону и нє бац ше?

Нажаль, нє сиґурни сом же вообще дахто ма конретни, общи одвит на тото питанє. Єдноставно, гевто цо за дакого може буц ришенє, дакому другому може буц терха, лєбо проблем. Єдино цо сом сиґурни то же тоту нову реалносц мушиме прилапиц. Нє вредзи обрацац главу на други бок и чекац же би Ковид-19 сам од себе щезнул. Можебуц ше то и случи, єдного дня будземе мац и вакцину, прейдзе кеди-теди, алє по тамаль, мушиме єдноставно прилапиц же вирус и хорота ту, коло нас, и научиц жиц зоз ню: ношиц маски, тримац дистанцу, заменїц журки и концерти зоз меншима друженями, хасновац час за власни „вентили”, читац кнїжки, патриц филми, буц креативни… И нє ганьбиц ше поглєдац помоц, од блїзких людзох лєбо фаховцох. Єдноставно, пременка през хтору преходзиме як дружтво нє мала, а зоз тим анї єй пошлїдки нє буду беззначни. Цо скорей то прилапиме, лєгчейше их превозидземе.

