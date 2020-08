Фабрика ознова припадла старим власнїком

Зоз поступком примопридаваня Фабрики змарзнутей желєняви АБЦ-фуд, хторе 21. юлия окончене, на основи судского ришеня, тота фабрика, ознова придата старим власнїком и тераз ю нє мож предац.

Примопредаванє фабрики хтора од 2014. року у судским поступку и плану реорґанизациї, зоз власнїками окончел предликвидацийни управнїк Любиша Єлич, а на основи нєудатного другого порушованя предликвидацийного поступку хтори суд одредзел 14. октобра 2019. Предликвидацию истого року уж 22. децембра суд претаргнул, а по основи жалби власнїци и єй Напредок пририхтаного плану реоґранизациї (НППР).

Тот План суд одбил 24. априла 2020. року, и знова требал буц порушани предликвидацийни поступок, хтори поверитель „Банка Интезаˮ нєодлуга поцагла, та власнїца придала нови НППР хтори од 25. мая ознова у судским поступку у Привредним суду у Зомборе.

О цалей тей ситуациї Єлич за „Руске слово” гварел и свойо видзенє:

– Понеже по Плану реорґанизациї фабрики нїч нє поступане, я думам же и терашня ситуация и нови НППР власнїци то лєм купованє часу. У медзичаше, єден други поверитель порушал нову предликвидацию, а чул сом же ше то рихтаю зробиц ище дзепоєдни поверителє. То прето же нє веря до власнїцового НППР-ї, понеже потераз анї єден з тих планох нє бул випочитовани. И по моїм искуству НППР лєм список красних жаданьох, односно лєм купованє часу же би ше хто зна цо ище посцигло у тим упартим намаганю цо баржей зменшац длуство, цо тиж зоз здравим розумом нєпохоплїве.

У медзичаше, понеже предликвидацийни поступок зоз спомнутима поступками претаргнути, Аґенция за привредни реґистри (АПР) висцерала Любишу Єлича як законского заступнїка Фабрики, а уписана ознова стара власнїца Виолета Шулеїч. По Єличових словох Фабрику тераз нє мож предац, а роботу мож порушац єдино кед ше ю вида под закуп, о чим ше нєформално и бешедує медзи жителями Керестура. Но бувши предликвидацийни управнїк и на тото скептични и пита ше хто то може тельо заробиц же би и сам мал хасен, та и за одплацованє длуствох.

– Мнє барз чудно звуча и сами НППР зоз хторима ше стари власнїки намагаю же би ше им одписало до 90 одсто длуства. Нє ясне анї як то поверителє можу прилапиц, та и шицко тото ми випатра на рубу закона. Но тераз и на тот найновши НППР власнїкох судийка мала пригварки, дала осем днї же би ше их виправело, а вец шлїдзи и гласанє поверительох о тим плану. Увидзиме як то шицко прейдзе – заключел Єлич.

На примопредаваню фабрики були и даскельо дакедишнї роботнїки хтори були и члени пописней комисиї инвентару. Пред тим як поступок окончени, вони за медиї виявели свойо нєзадовольство же фабрика ознова припадла власнїци. Єден з нїх и Мирко Ковачевич зоз Крущичу гварел:

– Ми ше ту зишли як члени Комисиї хтора утвердзела же вельо того зоз опреми хиби и гварене же є видате одредзеним фирмом. Ґу тому, од нашого пописованя знаме же ше случели и уходзеня до фабрики о чим єст и полицийни записнїк, но увидзиме як шицко прейдзе. Гоч вецей нїч нє обчекуєме, болї нас, заш лєм, и тото же лєм за нашо плаци Фабрика нам длужна вецей як 10 000 еври, а дзе же ище здравствене и пензийне осиґуранє.

