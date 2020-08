Єдна „студня” за шицких

Длугорочни проблем нєквалитетней води за пице у општини Вербас би у будучносци нє требал буц проблем. У плану же би шицки пейц места у вербаскей општини були приключени на городске жридло води вербаского „Водозахвату” у хторим ше воду прерабя.

Поставянє цивоводох почало пред двома мешацами, и то перше на релациї Вербас–Коцур–Савине Село, а заплановане же ше исти тоти роботи предлужа и у других местох у општини, док по плану почнє друга фаза роботох. Намира тота же би шицки жителє тей општини мали добру, квалитетну воду за пице, цо потераз так нє було.

За шицки заплановани роботи потребни нє мали пенєж, инвестицию ше реализує у сотруднїцтве и на шицких уровньох власци зоз медзинароднима орґанизациями и иножемнима финансиєрами, а вредносц инвестициї 4,1 милиони евра.

Вербас єден з варошох хтори часц Програми „Помоц водоподмирйованя и канализациї у општинох стреднєй велькосци у Сербиї”, a реализує ше у сотруднїцтве зоз Нємецку розвойну банку KFW, хтора оможлївела помоц зоз кредитом. За проєкти задлужени проєктантски тим компаниї „Sеtec Engeniring”, роботи на вибудови транспортного цивоводу окончує фирма „Ґрадитель НС”, а рок за їх законченє 365 днї.

ПОТЕРАЗ ИШЛО ПО ПЛАНУ

Затераз шицко идзе по плану, а тото потвердзене и з републичного министерства.

– Тот значни проєкт ше започало з контрактом медзи општину Вербас и Министерством будовательства, як и з финансийну потримовку Нємецкей розвойней банки, бо ше такой могло раховац на першу фазу роботох котрей циль положиц водовод длужини 14 км. Паралелно з тим и други роботи и активносци ше одвиваю по плану, и барз важне же ше у роботи нє стої у месце, або на дакого чека. Вельку увагу ше придава комуналней инфраструктури, бо то тото цо конкретно оможлїви квалитетнєйши живот шицким гражданом – гварел, медзи иншим, державни секретар Министерства будовательства др Милоє Обрадович.

ПРЕШИРЕНИ КАПАЦИТЕТИ У „ВОДОЗАХВАТУ”

Часто кед ше закуши до вецейрочного, та мож повец и вецейдецнийного проблему, як цо у тей хвильки квалитет води у вербаскей општини, аж теди видно правдиву його велькосц, односно тото же проблем вельо комплекснєйши.

После подробних анализох пред тим як ше з ашовом вошло до жеми, було ясне же нєобходни велї укладаня, аж и на самим городским жридлу води, на „Водозахвату”, дзе ше студньову воду прерабя, и квалитетнєйша є як по валалох, а з хтору ше роками подмирює лєм Вербас. Одлучене же ше преширя уж постояци филтер-станїци, же ше прешири и вибудує резервоарски простор пре баланс кед ше воду нєровномирно троши…

План тот же ше воду зоз „Водозахвату” транспортує по пумпни станїци и резервоари у Коцуре, а отамаль будзе пущена у трох напрямох, ґу Савиному Селу, Змаєву, Бачкому Доброму Полю и Равному Селу.

Шицко затераз идзе по плану. Порихтани шицки проєкти и достати потребни дозволи.

Од руководителя вербаского водоводу Мирослава Фейси дознаваме же треба зачувац тоти поджемни води хтори маме, алє и обезпечиц додатни количества поджемней води за водоподмирйованє жительства, так же предвидзене вибудовац 5 нови студнї и прешириц капацитет за преробок води, ище 100 л/с.

РОБОТИ БУДУ ТИРВАЦ ЦАЛИ ИДУЦИ РОК

Главна проєктантка у мено „Seteca” Єлена Лович бешедує о роботох, и прешвечена є же тото цо заплановане у першей фази по конєц септембра, будзе и закончене, кед и нє скорей, а тераз ше кладзе циви на часци Вербас–Коцур, односно у Коцуре.

– На коло 1 900 метерох робота поробена, 900 метери у Коцуре и коло 1 000 метери на локациї „Водозахвату”. У роботи применєни найсучаснєйши ришеня, а з вибудову двох цивоводох (Вербас–Коцур–Савине Село, длужини 14 километери и Коцур–Змаєво–Равне Село–Бачке Добре Польо, длужини 18 километери), водоводни мрежи населєньох буду повязани зоз централним „Водозахватом” у Вербаше, у вкупней длужини 32 километри. За вибудов доводних цивоводох вибрани водоводни циви од полиетилена, одпорни на вонкашнї механїчни очкодованя, хтори ше лєгко монтира и кладзе – наглашує Ловичова.

По словох директора Явного комуналного подприємства „Комуналєц” Вербас Синиши Адамовича, под час спомнутих роботох почитує ше шицки релевантни закони и предписаня, а окремна увага дата контроли и примени закона о безпечносци и здравю на роботи.

Директор Адамович надпомина и тото же кед слово о других инвестицийох, тераз у цеку евалуация понукнуцох за тендер за фурованє студньових польох, алє и пририхтованє тендера за други наявени роботи.

На питанє кеди Коцурци и жителє Савиного Села годни до погарох наляц квалитетну воду, ище вчас дац точну информацию. Тото цо сиґурне то же спомнути роботи буду тирвац през цали идуци 2021. рок, та ше нагадує же би ше то могло буц у 2022. року.

УКЛАДА ШЕ ДО РОЗВОЮ ОПШТИНОХ

Шицки инвестициї аранжман зоз КFW банку, односно, розвойну банку Нємецкей, хтора обезпечує кредити општином штреднєй велькосци, по уж спомнутей Програми.

Тота банка инвестує до проєктох у Сербиї од 2000/2001. року, а од 2008. року почина укладац до општинох стредней велькосци за обласц водоподмирйованя. Програма V, у рамикох хторей и Вербас, почала ище 2014. року, а 2021. року предвидзене же ше закончи зоз шицкима роботами на спомнутих инвестицийох. Попри Вербасу у програми и општини Кикинда, Парачин и Княжевац.

ВОДУ ШЕ ЛЄМ ДЕЗИНФИКУЄ

Валали у општини Вербас (Коцур, Савине Село, Равне Село, Змаєво и Бачке Добре Польо), воду за пице роками хасную зоз студньох хтори нє маю квалитет добрей, здравей води.

Тоти населєня нє маю одвитуюци третман спомнутих студньових водох, окрем хлорованя, або так повесц, дезинфекциї води, цо нє досц же би ше задоволєло основни вимоги квалитета води хтори реґуловани аж и з Правилнїком о гиґиєнскей исправносци води за пице (Сл. Гл СРЮ 42/98 44/99).

