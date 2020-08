У плану вибудов фабрики води у општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич виявел же направени план за вибудов фабрики за преробок води, та у наиходзацих двох рокох шицки штири места тей општини буду пиц квалитетнєйшу воду.

Божич гварел же за шлїдуюци рок заплановани значни укладаня до водоводней мрежи и тот проєкт будзе єден од найвекших и найзначнєйших за будучносц у тей општини.

Радован Плачкич, директор ЯКП „Водовод“ Жабель, гварел же поробени елаборати за фабрики води у шицких штирох местох општини Жабель, и же тирва виробок проєктно-технїчней документациї. Уж на яр ше обчекую перши резултати тей роботи.

