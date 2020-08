Предписани мири у Новим Садзе буду тирвац до дальшого

НОВИ САД – Городски штаб за позарядово ситуациї одлучел же шицки мири котри принєшени пре зоперанє ширеня коронавируса 17. юлия буду предлужени до дальшого, понеже дали добри резултати

То значи же ше гражданє и надалєй буду мушиц одвичательно справовац и почитовац предписаня.

Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич штварток виявел же ситуация ище вше нєстабилна, алє же число охорених хтори вишли зоз ковид-шпитальох векша од числа пациєнтох хтори прияти на лїченє.

Предписани мири подрозумюю ношенє защитней маски и почитованє физичней оддалєносци, а други мири котри препоручел Кризни штаб мож пречитац ТУ.

