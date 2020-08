НОВИ САД – У нєдзельовим Телевизийним маґазину будзе емитовани прилого о тим як и дзе Вербащанє препровадзую тото лєто.

Будзе шприказани и звит схадзки у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, на котрей догварене же ше настава руского язика за идуци школски рок почнє знїмац у авґусту.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о обставинох у продукциї млєка и буячкох за карменє, а мож дознац и кеди почнє оберачка винских сортох грозна.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)